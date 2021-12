Marché du Réveillon Saint-Bris-le-Vineux, 18 décembre 2021, Saint-Bris-le-Vineux.

Marché du Réveillon Saint-Bris-le-Vineux

2021-12-18 – 2021-12-19

Saint-Bris-le-Vineux Yonne Saint-Bris-le-Vineux

EUR 2 Dans la magie de Noël, dans un cadre totalement atypique au cœur d’un village viticole de caractère, ou chacun souhaite retrouver chaleur humaine et partage, les viticulteurs de Saint-Bris-le-Vineux vous accueillent au cœur du village et dans les caves pour un marché du réveillon ancré dans son terroir, dans un cadre architectural d’exception où s’associent les savoirs faire du beau et du bon pour le plaisir de tous.

reveillonsaintbris@gmail.com +33 3 86 53 07 22

Saint-Bris-le-Vineux

