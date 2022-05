MARCHÉ DU QUARTIER DE LA DEVÈZE Béziers, 3 mai 2022, Béziers.

MARCHÉ DU QUARTIER DE LA DEVÈZE Béziers

2022-05-03 07:00:00 – 2022-05-03 13:00:00

Béziers Hérault Béziers

Le marché alimentaire de la Devèze se tient tous les mardis, jeudis et samedis dans ce quartier populaire de Béziers. Les marchands de fruits, de légumes, d’épices y côtoient les marchands de vêtements et autres produits non alimentaire. De quoi ravir vos yeux et vos sens.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par