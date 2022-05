Marché du Quai de Saône à Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône Catégories d’évènement: Ain

Montmerle-sur-Saône

Marché du Quai de Saône à Montmerle-sur-Saône, 1 avril 2022, Montmerle-sur-Saône. Marché du Quai de Saône à Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône

2022-04-01 08:00:00 08:00:00 – 2022-10-31 12:30:00 12:30:00

Montmerle-sur-Saône 01090 Profitez de ce marché pour venir flâner tout en profitant de l’ambiance des bords de Saône! Montmerle-sur-Saône

dernière mise à jour : 2018-03-27 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Montmerle-sur-Saône Autres Lieu Montmerle-sur-Saône Adresse Ville Montmerle-sur-Saône lieuville Montmerle-sur-Saône Departement Ain

Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmerle-sur-saone/

Marché du Quai de Saône à Montmerle-sur-Saône 2022-04-01 was last modified: by Marché du Quai de Saône à Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône 1 avril 2022 Ain Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône Ain