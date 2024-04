MARCHÉ DU PRINTEMPS SPÉCIAL VDI Café de la Place Plainfaing, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Le Café de la Place et Catherine (conseillère Secrets de Miel) vous invitent au Marché du Printemps Spécial VDI (Vendeur à Domicile Indépendant). Seront présentes les marques suivantes

Secrets de Miel (bien-être et beauté), Victoria (bijoux), Mazélie (chaussures et accessoires), Elora (prêt-à-porter), Marcus Spurway (parfum),Toqués d’Epices (épices et aides culinaires), Makaté (thés et infusions) et Mum and the Gang (jeux).Tout public

0 EUR.

Café de la Place 3 Place de l’église

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est

