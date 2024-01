Marche du printemps Saint-Jean-Saint-Germain, dimanche 14 avril 2024.

Marche du printemps Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire

Randonnée pédestre et VTT 3 parcours balisés de 9kms, 11 kms et 16 kms.

Ravitaillement à mi-parcours avec plancha, pot de l’amitié à l’arrivée.

Ravitaillement à mi-parcours avec plancha, pot de l’amitié à l’arrivée.4 EUR.

Rue du Deversoir

Saint-Jean-Saint-Germain 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 12:00:00



