Mont Pyrénées-Atlantiques Mont EUR 0 Premier marché de printemps. Retrouvez les associations du village ainsi que des producteurs locaux pour une journée remplie d’animations.

Troc de plantes, balade à pied ou à poney dans le parc, activités pour les enfants ou les ados, vente de produits locaux ou encore restauration le tout sous le rythme des Swing en Bulles.

N’hésitez pas à venir nombreux découvrir le parc du château. Des visites du château seront possibles grâce aux membres de l’association Alchimie(s) qui mènent une réflexion pour la commune sur un projet de tiers lieu au sein du château. Premier marché de printemps. Retrouvez les associations du village ainsi que des producteurs locaux pour une journée remplie d’animations.

+33 5 59 67 64 63

Mairie Mont

