2022-05-06 16:00:00 – 2022-05-06 21:00:00

Mussig Bas-Rhin Mussig Venez partager un moment de convivialité, en famille, entre amis, voisins et fêter le printemps ! Artisans, exposants et producteurs locaux, exposition photo et réception des lauréats du fleurissement 2021, atelier : cuisine de la Kuhweid, Maison de la Nature à partir de 17h30, conférence : conservatoire botanique à partir de 18h. Restauration : tartes flambées et buvette à partir de 18h, tenue par l’association de pêche de Mussig. Marché aux fleurs avec exposants, exposition photos, atelier de cuisine, conférence, buvette et petite restauration +33 3 88 85 31 44 Venez partager un moment de convivialité, en famille, entre amis, voisins et fêter le printemps ! Artisans, exposants et producteurs locaux, exposition photo et réception des lauréats du fleurissement 2021, atelier : cuisine de la Kuhweid, Maison de la Nature à partir de 17h30, conférence : conservatoire botanique à partir de 18h. Restauration : tartes flambées et buvette à partir de 18h, tenue par l’association de pêche de Mussig. Mussig

