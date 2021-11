Saint-Germain-en-Brionnais Saint-Germain-en-Brionnais Saint-Germain-en-Brionnais, Saône-et-Loire Marché du père Noël Saint-Germain-en-Brionnais Saint-Germain-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Brionnais

Saône-et-Loire

Marché du père Noël Saint-Germain-en-Brionnais, 11 décembre 2021, Saint-Germain-en-Brionnais. Marché du père Noël Salle communale Place de l’Eglise Saint-Germain-en-Brionnais

2021-12-11 – 2021-12-12 Salle communale Place de l’Eglise

Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire Saint-Germain-en-Brionnais EUR Marché de Noël au profit de la restauration du patrimoine du village. Vente d’objets, tous fabriqués sur place par les habitants de la commune, salon de thé avec de délicieux gâteaux anglais, tonneau surprise et animations pour enfants. Ce marché sera complété par une vente en ligne « click and collect » pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, et dans le cas où nous n’aurions pas eu les autorisations du fait de la pandémie… Le site : https://stgb71.jimdofree.com/ msms14@gmail.com https://stgb71.jimdofree.com/ Marché de Noël au profit de la restauration du patrimoine du village. Vente d’objets, tous fabriqués sur place par les habitants de la commune, salon de thé avec de délicieux gâteaux anglais, tonneau surprise et animations pour enfants. Ce marché sera complété par une vente en ligne « click and collect » pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, et dans le cas où nous n’aurions pas eu les autorisations du fait de la pandémie… Le site : https://stgb71.jimdofree.com/ Salle communale Place de l’Eglise Saint-Germain-en-Brionnais

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Brionnais, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Germain-en-Brionnais Adresse Salle communale Place de l'Eglise Ville Saint-Germain-en-Brionnais lieuville Salle communale Place de l'Eglise Saint-Germain-en-Brionnais