MARCHE DU PARTAGE Arboras, lundi 2 septembre 2024.

Marché de producteurs et d’artisans locaux tous les 1er lundis de chaque mois d’avril à septembre.

« Le Marché du Partage d’Arboras attaque sa 11ème saison.

Marché de producteurs et d’artisans locaux d’une dizaine de stands. Animation culturelle et/ou musicale parfois.

Des tables et bancs sont mis à disposition pour déguster sur place. .

Début : 2024-09-02 17:00:00

fin : 2024-09-02 20:30:00

Arboras 34150 Hérault Occitanie lejardindupartage@gmail.com

