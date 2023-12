Marché du Castel Marché du parc du Castel Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Marché du Castel Marché du parc du Castel Floirac, 7 janvier 2024, Floirac. Marché du Castel 7 janvier – 23 juin 2024, les dimanches Marché du parc du Castel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T08:00:00+01:00 – 2024-01-07T13:00:00+01:00

Retrouvez vos commerçants au parc du Castel, tous les dimanches matins, de 8h à 13h.

Marché du parc du Castel
Avenue du Président François Mitterrand
33270 Floirac
Floirac
33270 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

