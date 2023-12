Le marché du Castel prépare Noël Marché du parc du Castel Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Fin : 2023-12-17T08:00:00+01:00 – 2023-12-17T13:00:00+01:00 Pour un repas de fête local et gourmand, passez vos commandes auprès des commerçants dimanche 17 décembre et retirez-les dimanche 24 décembre. Ambiance festive assurée avec Oyster Dissident Brass Band, fanfare blues/jazz/funk de la Nouvelle Orléans. Les commerçants du marché : Le traiteur paëlla Chez D.D

Le primeur Lavouras Primeur Fruits et Légumes

Le primeur M. Driss LABIED

Le fromager Les fromages de JM

L’ostréiculteur

Le viticulteur Château Haut Gabot

L’artisan Pâtissier La taverne gourmande

Le volailler-Rôtisseur Les Capucines Bordeaux

Marché du parc du Castel Avenue du Président François Mitterrand 33270 Floirac

