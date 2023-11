L’arbre en fête – Distribution de plants Marché du parc du Castel Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde L’arbre en fête – Distribution de plants Marché du parc du Castel Floirac, 3 décembre 2023, Floirac. L’arbre en fête – Distribution de plants Dimanche 3 décembre, 08h30 Marché du parc du Castel Distribution de 150 plants d’arbres fruitiers sur le marché du Castel.

Plusieurs essences d’arbres fruitiers seront proposées (poirier, pommier, prunier…). Une fiche explicative (essence de l’arbre, exposition, plantation, etc.) sera remise avec le jeune plant.

Pas de réservation préalable. Marché du parc du Castel Avenue du Président François Mitterrand 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

