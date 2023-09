Distribution de composteurs et animation Marché du parc du Castel Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Distribution de composteurs et animation Marché du parc du Castel Floirac, 8 octobre 2023, Floirac. Distribution de composteurs et animation Dimanche 8 octobre, 10h00 Marché du parc du Castel Charte à pré-remplir sur https://forms.office.com/e/Q0Ft1Ztg0x Distribution de composteurs, charte d’engagement auprès de Bordeaux Métropole à préremplir en ligne sur https://forms.office.com/e/Q0Ft1Ztg0x

Animation sur le compostage par Bordeaux Métropole. Marché du parc du Castel Avenue du Président François Mitterrand 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://forms.office.com/e/Q0Ft1Ztg0x »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Floirac Développement durable Ville de Floirac

