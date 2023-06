Ateliers fleurs et plantes Marché du parc du Castel Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Ateliers fleurs et plantes Dimanche 25 juin, 09h30 Marché du parc du Castel Dimanche 25 juin, rendez-vous sur le marché du Castel pour participer à des ateliers fleurs et plantes.

– Fleuriste du centre bourg, Marie-Lise Beck sera présente afin de vous renseigner, vous conseiller sur l’entretien des plantes d’intérieur (arrosage, entretien des orchidées par exemple). Elle proposera également à la vente des bottes de fleurs locales

– « Les fleurs au jardin : favoriser la biodiversité ! » Place aux jardins accompagne depuis de nombreuses années des jardins partagés de Floirac, et fera découvrir les plantes et fleurs indispensables à un jardin écologique en bonne santé.

