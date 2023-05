Atelier de sensibilisation : lutte contre les moustiques tigres Marché du parc du Castel Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Atelier de sensibilisation : lutte contre les moustiques tigres Marché du parc du Castel, 14 mai 2023, Floirac. Atelier de sensibilisation : lutte contre les moustiques tigres Dimanche 14 mai, 10h00 Marché du parc du Castel Découvrez comment reconnaitre, comprendre et lutter contre les moustiques tigres.

Distribution d’un kit gratuit comprenant de la documentation et un larvicide biologique (sous réserve des quantités disponibles). Marché du parc du Castel Avenue du Président François Mitterrand 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

