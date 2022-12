Le marché du Castel prépare Noël Marché du parc du Castel Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Le marché du Castel prépare Noël Marché du parc du Castel, 24 décembre 2022, Floirac. Le marché du Castel prépare Noël Samedi 24 décembre, 13h30 Marché du parc du Castel Retrouvez vos commerçants dans une ambiance festive! Marché du parc du Castel Avenue du Président François Mitterrand 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Samedi 24 décembre de 13h30 à 17h30 Retrouvez vos commerçants : fromager, épicerie fine Nouvelle Aquitaine, ostréiculteur, viticulteur, artisan pâtissier et traiteur syrien

Animation musicale avec le Burdigala Brass Quintet

Jeux surdimensionnés avec la ludothèque Ô fil du jeu

