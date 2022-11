BALADE A PONEYS Marché du parc du Castel Floirac Catégories d’évènement: Floirac

BALADE A PONEYS Marché du parc du Castel, 27 novembre 2022, Floirac. BALADE A PONEYS Dimanche 27 novembre, 10h00 Marché du parc du Castel Plébiscitées dans le cadre des budgets participatifs, les balades à poneys viendront animer le marché du Castel sur 3 dimanches. Marché du parc du Castel Avenue du Président François Mitterrand 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Plébiscitées dans le cadre des budgets participatifs, les balades à poneys viendront animer le marché du Castel les dimanches 27 novembre, 11 et 18 décembre de 10h à 12h30 ! L’animation est réservée aux enfants âgés de 3 ans à 9 ans Le projet avait été déposé par Sophie et remporté 102 suffrages pour le quartier des Rives de Floirac. A noter : en cas de fortes pluies, l’animation sera reportée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T10:00:00+01:00

2022-11-27T12:30:00+01:00

Lieu Marché du parc du Castel Adresse Avenue du Président François Mitterrand 33270 Floirac Ville Floirac Age minimum 3 Age maximum 9

