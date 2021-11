Marché du Nouvel An Beaumont-Village, 30 décembre 2021, Beaumont-Village.

Marché du Nouvel An Beaumont-Village

2021-12-30 10:00:00 – 2021-12-30 18:00:00

Beaumont-Village Indre-et-Loire Beaumont-Village

Cactus et Agaves organise un marché du Nouvel An, avec les artisans suivants seront présents :

Pique et Ponce, la fée aux plumes, Senaarte, les sculptures de Jean-Jacques, le clos des chartreux, plus les produits de bien-être naturels et Cactus et Agaves.

Participe également au Noël à la ferme avec visite féerique de 14h à 17h et atelier nourrissage à 15h30.

cactus.et.agaves@gmail.com +33 6 19 08 45 94 https://cactusetagaves.fr/

Michel Cabreux

Beaumont-Village

dernière mise à jour : 2021-11-23 par