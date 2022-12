Marche du muguet Hilsenheim Hilsenheim Hilsenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hilsenheim

Marche du muguet Hilsenheim, 1 mai 2023, Hilsenheim Hilsenheim. Marche du muguet route d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin

2023-05-01 – 2023-05-01 Hilsenheim

Bas-Rhin Hilsenheim EUR Parcours de 6km (très facile) et un parcours de 10km (facile). Les 2 circuits vous feront découvrir le Ried entre forêts, prés et les nombreux affluents de l’Ill, refuge pour une faune et une flore exceptionnelles et seront entrecoupés de 2 points de restauration. 1er arrêt : café, chocolat chaud, infusion et brioche – 2ème arrêt : bière, eau, coca, orangina et bretzel – Arrivée à la salle polyvalente pour le repas Bouchée à la reine, pâtes, dessert, café. Marche d’environ 6 à 10km aux alentours de la commune. +33 6 38 59 34 54 Hilsenheim

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hilsenheim Autres Lieu Hilsenheim Adresse route d'Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin Ville Hilsenheim Hilsenheim lieuville Hilsenheim Departement Bas-Rhin

Hilsenheim Hilsenheim Hilsenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hilsenheim-hilsenheim/

Marche du muguet Hilsenheim 2023-05-01 was last modified: by Marche du muguet Hilsenheim Hilsenheim 1 mai 2023 Bas-Rhin Hilsenheim route d'Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin Hilsenheim Bas-Rhin

Hilsenheim Hilsenheim Bas-Rhin