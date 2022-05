MARCHE DU MUGUET Alsting, 15 mai 2022, Alsting.

MARCHE DU MUGUET Alsting

2022-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15

Alsting Moselle Alsting

organisée par l’Association Sportive et Culturelle d’Alsting (ASCA), départ à la salle polyvalente à 9h. Parcours de 9 km, participation de 2€ ( café et collation inclus). Repas de midi uniquement sur réservation (poitrine de veau farcie, pommes de terre, petits pois et carottes, fromage et dessert). Renseignements et réservations auprès de Monique 07.70.86.37.99 et auprès de François au 07.80.36.03.16

+33 7 70 86 37 99

Alsting

dernière mise à jour : 2022-05-09 par