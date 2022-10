Marché du monde – Village climat déclic Brest, 19 novembre 2022, Brest.

Marché du monde – Village climat déclic

2022-11-19 – 2022-11-20

Marché du Monde – Village Climat Déclic est un événement mutualisé en deux parties, dans une ambiance festive de place de village :

Au Marché du Monde, de nombreuses associations sont au rendez-vous afin de vous proposer des produits artisanaux et de la restauration typiques des pays avec lesquels elles échangent et interviennent. Au menu : tiep, vin chaud, brioche à la viande, jus de bissap, crêpes … C’est aussi un moment privilégié au cours duquel les associations peuvent relayer leurs actions aux Brestoises et Brestois et leur proposer des animations tout public : escape game, calligraphie, confection de lanterne ou encore mini-conférences ! Pour cette édition, les associations jouent le jeu des Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et seront réparties en différents pôles d’ODD. En bonus, des Jeux du Monde seront proposés par Dézépions !

Le Village Climat Déclic est une occasion unique de rencontrer les acteurs du territoire engagés pour le climat. C’est aussi la possibilité de trouver des idées simples, locales et concrètes à appliquer dans sa vie de tous les jours pour agir en faveur de l’environnement. Organisé autour de 5 espaces thématiques (énergie-climat, habitat, alimentation, déchets et mobilités) , chacun pourra trouver des trucs et astuces à mettre en place chez soi.

On pourra également effectuer une immersion dans la maison « des sens », en lien avec la Journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, et profiter en famille du Manège Salé et de l’animation chantier de l’association Dézépions.

Et aussi tout au long du week-end :

Le samedi :

De 14h à 18h Place de la Fraternité, animations vélos pour tous : découvertes et initiations draisiennes, vélos enfants et adultes, triporteurs et navettes électriques.

A 14h et 15h : visite de l’éco-quartier des Capucins – Durée 1h sur réservation au 02 98 33 50 50 ou sur Brest.fr.

Et de 18h à 21h, venez danser au son du Bal Floc’h, guinguette voyageuse proche des gens (avec vente de repas des associations de solidarité internationale et buvette).

Le dimanche :

Mini-conférences à 70.8, la galerie de l’océan. Un thème, un.e intervenant.e, un objet ! Voilà le concept proposé par 70.8 et sa communauté d’expert.e.s pour partager leurs connaissances sur des grands enjeux de l’océan de demain, dans le prisme de la COP climat.

De 14h à 15h « L’océan vu de l’espace »

De 15h à 16h « Les navires du futur »

De 16h à 17h « Les trésors des grands fonds »

De 17h à 18h « La COP climat vue de l’intérieur »

Accès à 70.8, la galerie de l’océan, au tarif exceptionnel de 4 euros, à l’occasion du Village Climat Déclic. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Et tout au long du week-end un espace scénique accueillera des démonstrations culinaires, défilé Upcycling, conférences sur l’hydrogène, l’énergie solaire, les écogestes et des exemples de projets concrets en faveur de la transition énergétique.

Samedi 19 novembre : 14:00-20:00

Dimanche 20 novembre : 12:00-18:00

Ouvert à toutes et tous, entrée libre.

Programme sur Brest.fr

https://www.ateliersdescapucins.fr/fr/programmation/marche-du-monde-village-climat-declic

