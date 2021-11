MARCHÉ DU MONDE DE NANCY Nancy, 13 novembre 2021, Nancy.

La 20ème édition du Marché du Monde Solidaire aura lieu à l’Hôtel du Département de Meurthe et Moselle (48, esplanade Jacques-Baudot 54000 Nancy) les 13 et 14 novembre 2021. Des spectacles et animations exceptionnels sur le thème de la création artistique sont programmés pour fêter les 20 ans du plus grand marché solidaire de la région.

Cet évènement rassemblera plus de 80 acteurs régionaux de la solidarité internationale, de l’éducation populaire et du développement durable. Ils viendront dévoiler au public leurs projets, vécus, connaissances des pays et partager les valeurs de la solidarité pour un monde plus égalitaire.



Cette grande manifestation permettra au public de découvrir l’artisanat des pays dans lesquels interviennent les exposants et de participer au financement de leurs projets. Chacun pourra ainsi aller à la rencontre de cultures différentes et prendre part à des actions de solidarité internationale s’il le souhaite.

