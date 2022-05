Marché du mercredi soir à la Madeleine Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Marché du mercredi soir à la Madeleine Moulins, 4 mai 2022, Moulins. Marché du mercredi soir à la Madeleine Rue Edmond Bourges Quartier de la Madeleine Moulins

2022-05-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-31 20:00:00 20:00:00 Rue Edmond Bourges Quartier de la Madeleine

Moulins Allier Marché alimentaire de produits locaux, derrière le CNCS. contact@ville-moulins.fr +33 4 70 48 50 00 http://www.ville-moulins.fr/ Rue Edmond Bourges Quartier de la Madeleine Moulins

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Rue Edmond Bourges Quartier de la Madeleine Ville Moulins lieuville Rue Edmond Bourges Quartier de la Madeleine Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Marché du mercredi soir à la Madeleine Moulins 2022-05-04 was last modified: by Marché du mercredi soir à la Madeleine Moulins Moulins 4 mai 2022 Allier moulins

Moulins Allier