Marché du mercredi matin et clown des pistes ! Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar Saint-Michel-de-Chaillol Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Michel-de-Chaillol

Marché du mercredi matin et clown des pistes ! Saint-Michel-de-Chaillol, 21 décembre 2022, Saint-Michel-de-Chaillol Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar Saint-Michel-de-Chaillol. Marché du mercredi matin et clown des pistes ! Front de neige Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

2022-12-21 08:30:00 08:30:00 – 2022-03-01 12:30:00 12:30:00 Saint-Michel-de-Chaillol

Hautes-Alpes Saint-Michel-de-Chaillol Venez dégustez l’agneau de Chaillolet, découvrez les confitures de Chaillol, pain, fromages, salaisons,…producteurs et artisans. Promenez en balade accompagnée à cheval ou poneys. Notre clown des pistes sera présent sur Clôt chenu ! +33 7 70 24 69 53 Saint-Michel-de-Chaillol

dernière mise à jour : 2022-12-13 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Michel-de-Chaillol Autres Lieu Saint-Michel-de-Chaillol Adresse Front de neige Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar Ville Saint-Michel-de-Chaillol Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar Saint-Michel-de-Chaillol lieuville Saint-Michel-de-Chaillol Departement Hautes-Alpes

Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-de-chaillol-office-de-tourisme-du-champsaur-valgaudemar-saint-michel-de-chaillol/

Marché du mercredi matin et clown des pistes ! Saint-Michel-de-Chaillol 2022-12-21 was last modified: by Marché du mercredi matin et clown des pistes ! Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol 21 décembre 2022 Front de neige Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes Hautes-Alpes Saint-Michel-de-Chaillol

Saint-Michel-de-Chaillol Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes