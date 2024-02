Marché du mardi Bourg-Lastic, lundi 1 janvier 2024.

Marché du mardi Bourg-Lastic Puy-de-Dôme

De 5 à 10 exposants dont fromage, fruits et légumes, viande, charcuterie. Autres exposants chaussures et vêtements de façon non régulière.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 07:30:00

fin : 2024-12-31 12:00:00

Place de la Poste

Bourg-Lastic 63760 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Marché du mardi Bourg-Lastic a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme des Combrailles