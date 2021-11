Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque Calvados, Pont-l'Évêque Marché du lundi à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l'Évêque

Marché du lundi à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque, 8 novembre 2021, Pont-l'Évêque. Marché du lundi à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

2021-11-08 08:00:00 – 2021-11-08 12:30:00

Pont-l’Évêque Calvados Pont-l’Évêque Amateurs de bonnes choses, venez vivre le marché hebdomadaire.

Les producteurs et les fermes locales se donnent rendez-vous pour vous proposer leurs meilleurs produits : viandes, fromages, fruits et légumes du coin tous les parfums se mélangent.

Sur votre chemin, vous croiserez peut-être le rémouleur équipé de son chariot qui fait tinter sa clocher pour prévenir de son passage. Amateurs de bonnes choses, venez vivre le marché hebdomadaire.

Les producteurs et les fermes locales se donnent rendez-vous pour vous proposer leurs meilleurs produits : viandes, fromages, fruits et légumes du coin tous les parfums se mélangent…. contact@terredauge-tourisme.fr +33 2 31 64 12 77 https://www.terredauge-tourisme.fr/ Amateurs de bonnes choses, venez vivre le marché hebdomadaire.

Les producteurs et les fermes locales se donnent rendez-vous pour vous proposer leurs meilleurs produits : viandes, fromages, fruits et légumes du coin tous les parfums se mélangent.

Sur votre chemin, vous croiserez peut-être le rémouleur équipé de son chariot qui fait tinter sa clocher pour prévenir de son passage. Pont-l’Évêque

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pont-l'Évêque Autres Lieu Pont-l'Évêque Adresse Ville Pont-l'Évêque lieuville Pont-l'Évêque