2022-10-09 08:00:00 – 2022-10-09 16:30:00

Yonne EUR 1 1 Traditionnel rendez-vous des amateurs de livres, CD, DVD, revues, affiches, cartes postales…

Manifestation organisée par Radio Stolliahc.

Près de 50 à 100 exposants sont présents. +33 3 86 95 27 27 Place de la République Marché Couvert Sens

