Gerbépal Gerbépal Gerbépal, Vosges MARCHÉ DU LIVRE ET DU DISQUE VINYLE Gerbépal Gerbépal Catégories d’évènement: Gerbépal

Vosges

MARCHÉ DU LIVRE ET DU DISQUE VINYLE Gerbépal, 21 novembre 2021, Gerbépal. MARCHÉ DU LIVRE ET DU DISQUE VINYLE 2021-11-21 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-21 18:00:00 18:00:00

Gerbépal Vosges Gerbépal Livres et disques vinyles d’occasion.

Buvette et petite restauration sur place.

Pass sanitaire obligatoire. +33 6 85 36 33 94 Espace culture dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gerbépal, Vosges Autres Lieu Gerbépal Adresse Ville Gerbépal lieuville 48.14999#6.92444