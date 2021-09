Sens Sens Sens, Yonne Marché du livre ancien Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Marché du livre ancien Sens, 10 octobre 2021, Sens. Marché du livre ancien 2021-10-10 09:00:00 – 2021-10-10 17:00:00 Place de la République Marché Couvert

Sens Yonne Sens EUR 1 1 Traditionnel rendez-vous des amateurs de livre ancien, rare, d’occasion…

Manifestation organisée par Radio Stolliahc.

Près de 50 à 100 exposants sont présents. +33 3 86 95 27 27 Traditionnel rendez-vous des amateurs de livre ancien, rare, d’occasion…

Manifestation organisée par Radio Stolliahc.

Près de 50 à 100 exposants sont présents. dernière mise à jour : 2021-09-19 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Place de la République Marché Couvert Ville Sens lieuville 48.20065#3.28268