Pour cette nouvelle édition du marché du livre ancien, une quinzaine de bouquinistes dont Encres et Ancre et Le Maraï) et cartophiles, fédérés autour de thématiques historiques (histoire de la Bretagne, Moyen-âge, Seconde Guerre mondiale, histoire coloniale), exposera sa collection de livres d’occasion composée tant de livres de poche que d’ouvrages reliés.

5 associations d’histoire associations participeront à l’événement et présenteront leurs activités :

– Maltrec, l’association d’histoire locale, exposera une collection d’anciennes cartes postales –

– Jean-Pierre Leconte, architecte du patrimoine, vous fera découvrir les chantiers du patrimoine de Malestroit, particulièrement lié aux ponts, à travers 4 visites guidées.

(Départ prévu au stand de cartes postales, à 14h30 et 16h samedi et dimanche, 10 participants maximum).

Encres et ancre vous proposera également une “vente à l’encan” : le samedi matin, vous déposerez vos livres qui seront mis aux enchères le lendemain.

L’association des BTS de Guilliers tiendra un stand buvette et restauration ; une formule petit-déjeuner et dégustations d’huîtres vous seront proposées.

Entrée gratuite.

