Marché du lin Le Bourg-Dun, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Le Bourg-Dun. Marché du lin 2021-07-14 11:30:00 11:30:00 – 2021-07-18 20:00:00 20:00:00

La guinguette du dun fête le lin avec un marché du lin qui aura lieux dans la salle des fêtes. Des exposants seront à votre disposition pour vous présenter leurs nombreux produits 100% lin
guinguettedudun@gmail.com +33 2 35 83 03 39 https://www.lebourgdun.com/

