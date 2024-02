Marche du Label Rouge Panzoult, samedi 9 mars 2024.

Marche du Label Rouge Panzoult Indre-et-Loire

Samedi

Les Arpenteurs Panzoultais vous invitent à leur traditionnelle marche du label rouge.

Deux parcours 15 km et 10 km (sur le circuit labellisé « Belles balades de Touraine »).

Ravitaillement à mi-parcours et pot de l’amitié à l’arrivée, en compagnie des arpenteurs .

4.5 EUR.

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Aire de loisirs

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

