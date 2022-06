Marché du kiosque Avesnelles Avesnelles Catégories d’évènement: 59440

Avesnelles

Marché du kiosque Avesnelles, 1 avril 2022, Avesnelles. Marché du kiosque Avesnelles

2022-04-01 16:00:00 – 2022-03-31 19:00:00

Avesnelles 59440 Avesnelles Nord Hauts-de-France Marché de producteurs locaux et d’artisanat mairie@avesnelles.fr +33 3 27 61 14 01 http://avesnelles.fr/ Avesnelles

dernière mise à jour : 2022-06-04 par Parc Naturel Régional de l’Avesnois

Détails Catégories d’évènement: 59440, Avesnelles Autres Lieu Avesnelles Adresse Ville Avesnelles lieuville Avesnelles Departement 59440

Avesnelles Avesnelles 59440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avesnelles/

Marché du kiosque Avesnelles 2022-04-01 was last modified: by Marché du kiosque Avesnelles Avesnelles 1 avril 2022 59440 Avesnelles

Avesnelles 59440