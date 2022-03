Marché du jardin printanier Orbey, 3 avril 2022, Orbey.

Marché du jardin printanier Orbey

2022-04-03 10:00:00 – 2022-04-03 17:00:00

Orbey Haut-Rhin

Venez profiter d’un grand troc et dons de plantes, profitez-en pour partager vos connaissances et découvrir de nombreuses variétés.

Vous y trouverez également de la vente de produits locaux (viande, miel, tisanes…) et artisanaux (bois, osier, textile, ferronnerie…). Un remouleur sera sur place pour affuter vos outils ! Animation musicale et restauration possible sur place !

Vente de produits artisanaux et locaux, troc et vente de plantes, animations et petite restauration.

+33 6 87 84 58 39

