Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Marché du goût et des saveurs naturelles – 1ère édition Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Marché du goût et des saveurs naturelles – 1ère édition Compiègne, 29 août 2021, Compiègne. Marché du goût et des saveurs naturelles – 1ère édition 2021-08-29 08:30:00 – 2021-08-29 13:00:00

Compiègne Oise Compiègne 0 0 1er marché organisé par l’Association d’animation du haut des Sablons de Compiègne avec produits du terroir et dégustations (en fonction des mesures sanitaires en vigueur). Animations diverses. À partir de 10 h, participation de l’auberge “à la Bonne Idée” de Saint Jean aux bois : son chef étoilé Sébastien Tantot qui nous prépare une surprise culinaire ! 1er marché organisé par l’Association d’animation du haut des Sablons de Compiègne avec produits du terroir et dégustations (en fonction des mesures sanitaires en vigueur). Animations diverses. À partir de 10 h, participation de l’auberge “à la Bonne Idée” de Saint Jean aux bois : son chef étoilé Sébastien Tantot qui nous prépare une surprise culinaire ! +33 6 15 17 29 40 https://www.facebook.com/Association-des-Sablons-de-Compiegne 1er marché organisé par l’Association d’animation du haut des Sablons de Compiègne avec produits du terroir et dégustations (en fonction des mesures sanitaires en vigueur). Animations diverses. À partir de 10 h, participation de l’auberge “à la Bonne Idée” de Saint Jean aux bois : son chef étoilé Sébastien Tantot qui nous prépare une surprise culinaire ! Marché du goût et des saveurs dernière mise à jour : 2021-08-18 par SIM Picardie – Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville 49.40349#2.83282