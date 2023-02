Marché du Goût de Saint-Emilion Eglise Collégiale de Saint-Emilion Saint-Émilion OT Saint-Emilion Saint-Émilion Catégories d’Évènement: Gironde

Rendez-vous du 4 au 9 octobre 2023, au Cloître de l'Eglise Collégiale pour le Marché du goût de Saint-Emilion, Organisé à l'initiative de la Mairie de Saint-Émilion, le Marché du Goût accueille chaque année les petits et grands gourmands au cœur du Cloître de l'Église Collégiale de Saint-Émilion ! Au gré des étales, le marché éveille le regard, encense l'odorat et développe le goût en faisant découvrir ou redécouvrir les saveurs d'antan. Tous les sens sont mis à contribution, pour le plus grand plaisir des amateurs de gastronomie. Les artisans du goût, véritables gardiens du savoir, vous font déguster leurs produits régionaux réalisés dans le respect de la tradition pour le plus grand plaisir de vos papilles. Des tables seront installées dans le cloître pour vous permettre de déguster ou déjeuner sur place. Programme à venir…

