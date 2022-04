Marché du frais et du bio Schaeffersheim Schaeffersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

SCHAEFFERSHEIM

Marché du frais et du bio Schaeffersheim, 22 avril 2022, Schaeffersheim. Marché du frais et du bio Schaeffersheim

2022-04-22 16:00:00 – 2022-12-31 19:30:00

Schaeffersheim Bas-Rhin Schaeffersheim Marché couvert hebdomadaire nocturne, vente de produits du terroir. Tous les vendredis soir de 16h à 20h. Vente de produits du terroir +33 3 88 98 05 67 Marché couvert hebdomadaire nocturne, vente de produits du terroir. Tous les vendredis soir de 16h à 20h. Schaeffersheim

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, SCHAEFFERSHEIM Autres Lieu Schaeffersheim Adresse Ville Schaeffersheim lieuville Schaeffersheim Departement Bas-Rhin

Schaeffersheim Schaeffersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schaeffersheim/

Marché du frais et du bio Schaeffersheim 2022-04-22 was last modified: by Marché du frais et du bio Schaeffersheim Schaeffersheim 22 avril 2022 Bas-Rhin Schaeffersheim

Schaeffersheim Bas-Rhin