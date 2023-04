Marché du Fontanil Cornillon Marché du Fontanil Cornillon, 1 janvier 2023, Fontanil-Cornillon.

Tous les dimanches matins, le marché de Fontanil-Cornillon propose des produits de producteurs locaux et bio..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Marché du Fontanil Cornillon Place de la Fontaine

Fontanil-Cornillon 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Every Sunday morning, the market of Fontanil-Cornillon offers products from local and organic producers.

Todos los domingos por la mañana, el mercado de Fontanil-Cornillon ofrece productos de productores locales y ecológicos.

Jeden Sonntagmorgen werden auf dem Markt in Fontanil-Cornillon Produkte von lokalen und Bio-Bauern angeboten.

