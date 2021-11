Hettange-Grande Hettange-Grande HETTANGE GRANDE, Moselle MARCHÉ DU FAIT-MAIN Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

Hettange-Grande Moselle Hettange-Grande Ce marché rassemble de nombreux artisans différents: créations mode et couture, bijoux, terrarium, produits du terroir, savon, accessoires pour enfants, carterie, décoration de Noël, objets de décoration, accessoires et produits zéro déchet, bougies,….

Une petite restauration sera disponible sur place: sandwich, crêpes et vin chaud!

Nous proposerons aussi des ateliers: Zéro déchet, maquillage pour enfants, activités manuelles… apegp57330@gmail.com https://www.facebook.com/APEGP/ APEGP

