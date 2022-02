Marche du Facteur Cheval Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

2022-06-06 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-06

Hauterives Drôme 4 parcours 5, 10, 15 et 22 km. Nouveaux itinéraires. Départ entre 8h et 14h du gymnase. Points de ravitaillements sur les parcours – contrôle de passage aux points d’eau. Inscriptions sur place. hauterivesanimation@sfr.fr +33 6 01 93 61 21 Hauterives

