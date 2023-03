Marché du Curieux Rue du Lavoir, 13 mai 2023, Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley.

L’association « Renaissance du château Pontus de Tyard de Bissy sur Fley » organise le 19ème marché du Curieux.

Ce marché unique en Bourgogne accueille désormais chaque année plus de 3000 visiteurs. Il compte plus de 50 stands – artisans, artistes, musiciens, créateurs géniaux et audacieux : l’occasion pour les familles de passer plusieurs heures riches en découvertes dans une ambiance festive

partagée !

Ce marché, s’inscrit dans une démarche globale d’animation de ce patrimoine historique : Le château et son domaine ont hébergé les seigneurs de Bissy depuis 1350 …dont l’emblématique : Pontus de Tyard (1521-1605).

Humaniste aux connaissances encyclopédiques, il était curieux de tout ! Conseiller de rois, homme politique et théologien il était aussi philosophe, poète, astronome et parlait cinq langues. Dans ses discours philosophiques, il met en scène un dialogue avec le personnage du « Curieux », qui s’interroge sur les nouvelles sciences, techniques et arts de son époque…

Mais surtout le marché a l’ambition de surprendre ses visiteurs par son ambiance, une attention particulière est portée à l’animation avec la présence de musiciens, écrivains, acrobates, sculpteurs, peintres, stylistes et scientifiques…

…En 2023, nous avons fait le choix de vous distraire en remontant le temps à l’époque médiévale.

La curiosité sera au rendez vous !

Vous pourrez chanter et danser au rythme du tambourin , de la flûte, de la mandole et des tambourins. Laissez les mandadors sur leur échasse vous éblouir. Ce sera l’occasion de découvrir les archers du Val d’Oyé , passer un moment sur le campement et s’initier au tir médiéval.

Notre plus fidèle maquilleuse Zaza grimera les visages des petits et des grands, une chorale charmera vos oreilles avec leurs chants.

Vous pourrez approcher le faucon après sa prestation. confier votre dos ou vos pieds à Lionel pour un massage bien être, suivre Bernard et son groupe dans une déambulation musicale .

Et comme nous en avions l’habitude : les membres de l’Association vous invitent à leur table ! jambon, tartines curieuses et pizzas sorties du four à pain.

info@pontus-de-tyard.com http://pontus-de-tyard.com/

