2022-05-14 – 2022-05-15 Rue du Lavoir Château Pontus de Tyard

0 EUR L’association « Renaissance du château Pontus de Tyard de Bissy sur Fley » organise le 19ème marché du Curieux. Ce marché unique en Bourgogne accueille désormais chaque année plus de 4000 visiteurs. Il compte plus de 50 stands – artisans, artistes, musiciens, créateurs géniaux et audacieux : l’occasion pour les familles de passer plusieurs heures riches en découvertes dans une ambiance festive partagée !

Ce marché, s’inscrit dans une démarche globale d’animation de ce patrimoine historique : Le château et son domaine ont hébergé les seigneurs de Bissy depuis 1350 …dont l’emblématique : Pontus de Tyard (1521-1605). Humaniste aux connaissances encyclopédiques, il était curieux de tout ! Conseiller de rois, homme politique et théologien il était aussi philosophe, poète, astronome et parlait cinq langues. Dans ses discours philosophiques, il met en scène un dialogue avec le personnage du « Curieux », qui s’interroge sur les nouvelles sciences, techniques et arts de son époque…

Mais surtout le marché a l’ambition de surprendre ses visiteurs par son ambiance, une attention particulière est portée à l’animation avec la présence de musiciens, écrivains, acrobates, sculpteurs, peintres, stylistes et scientifiques…

…En 2022, c’est le grand retour de cette manifestation phare de notre Association et nous sommes prêts à accueillir à nouveau notre public toujours aussi fidèle

La curiosité sera au rendez vous avec le Méthéoroscope du Professeur Tournepohl qui ne servait pas à faire des observations météorologiques, mais à mesurer la hauteur des étoiles ou la latitude du château de Bissy ! Notre plus fidèle maquilleuse Zaza grimera les visages des petits et des grands, les élèves de Pontus vous charmeront les oreilles avec leurs chansons, vous pourrez admirer les tableaux des Fabuleux(ses), visiter virtuellement la bibliothèque de Pontus, vous initier à la calligraphie japonaise, jouer avec des jeux anciens, confier votre dos ou vos pieds à Lionel pour un massage bien être, suivre Vincent pendant son spectacle de clown déambulatoire ou écouter l’ orgue de Barbarie et la musique trad de Rebedjo…

Et comme nous en avions l’habitude : les membres de l’Association vous invitent à leur table ! Les bénévoles préparent les tartines curieuses et les pizzas sortiront bien chaudes et gourmandes du four à pain. , la vigne de Pontus 2022 » vous apportera quelques surprises puisque cette année ” Les bulles de Pontus” vous feront de l’œil et feront pétiller votre week-end : à déguster et à emporter !

info@pontus-de-tyard.com +33 3 85 49 28 14 http://pontus-de-tyard.com/

