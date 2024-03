Marché du Coing gourmand Argy, dimanche 13 octobre 2024.

Marché du Coing gourmand Argy Indre

16ème édition du marché gourmand pour célébrer le coing au château d’Argy.

La fête du coing gourmand est installée dans la cour principale du château d’Argy. Dégustations de produits du terroir avec de nombreux exposants de bouche, d’artisans ou artistes (créateurs, décorateurs, bijoutiers, peintres…) où les gourmets pourront goûter pâtisseries, gelée de coing et autre jus de coing…. Nombreuses animations et des danseurs et musiciens seront également sur place !

Le train du Bas Berry sera également de la fête. EUR.

Début : 2024-10-13

fin : 2024-10-13

Château

Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire amischateaudargy@orange.fr

