Cliousclat Drôme Cliousclat Le Marché du Coin est organisé par l’association Certains l’aiment Bio ! et se déroule dès 17h30 les 2èmes et 4èmes jeudis de juin à septembre au niveau du parking sous L’Alandier à Cliousclat. certainslaimentbio@gmail.com Cliousclat

