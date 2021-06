Orval Orval 18200, Orval Marche du coeur Orval Orval Catégories d’évènement: 18200

Orval

Marche du coeur Orval, 13 juin 2021-13 juin 2021, Orval. Marche du coeur 2021-06-13 08:00:00 – 2021-06-13 10:00:00

Orval 18200 Orval Deux circuits : 6 km / 11. Départ au parc de la loge des vignes. Inscriptions entre 8h et 10h (port du masque obligatoire). Randonnée pédestre au profit de la Fédération Française de Cardiologie. Atelier gestes premiers secours et utilisation d’un défibrillateur, prise de tension, tests glycémiques. Deux circuits : 6 km / 11. Départ au parc de la loge des vignes. Inscriptions entre 8h et 10h (port du masque obligatoire). Randonnée pédestre au profit de la Fédération Française de Cardiologie. Atelier gestes premiers secours et utilisation d’un défibrillateur, prise de tension, tests glycémiques. mairie@ville-orval18.fr +33 2 48 96 57 40 https://www.ville-orval.fr/ Deux circuits : 6 km / 11. Départ au parc de la loge des vignes. Inscriptions entre 8h et 10h (port du masque obligatoire). Randonnée pédestre au profit de la Fédération Française de Cardiologie. Atelier gestes premiers secours et utilisation d’un défibrillateur, prise de tension, tests glycémiques. Deux circuits : 6 km / 11. Départ au parc de la loge des vignes. Inscriptions entre 8h et 10h (port du masque obligatoire). Randonnée pédestre au profit de la Fédération Française de Cardiologie. Atelier gestes premiers secours et utilisation d’un défibrillateur, prise de tension, tests glycémiques. Ville d’Orval

Détails Catégories d’évènement: 18200, Orval Étiquettes évènement : Autres Lieu Orval Adresse Ville Orval lieuville 46.72413#2.48212