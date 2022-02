Marché du CIVAM Ferme du Héron, 13 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Marché du CIVAM

Ferme du Héron, le dimanche 13 mars à 10:00

**Dimanche 13 mars 2022 de 10h à 17h, à la Ferme du Héron, le marché fermier du Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) est de retour !** Des **producteurs et artisans locaux** proposeront à la vente leurs **fruits et légumes, leurs volailles, viandes, pains**… **L’occasion de faire vivre l’agriculture locale**, de **rencontrer des professionnels passionnés** et de **faire le plein d’aliments de saison !** **L’entrée est libre et gratuite, dans le respect des gestes barrières.** **Infos :** * [[civam-hautsdefrance.fr](civam-hautsdefrance.fr)](civam-hautsdefrance.fr)

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord



