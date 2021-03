Villeneuve-d'Ascq Ferme du Héron Nord, Villeneuve-d'Ascq Marché du CIVAM à la Ferme du Héron Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Le marché fermier du Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) est de retour, dimanche 14 mars de 10h à 17h à la ferme du Héron.**

Des producteurs et artisans locaux proposeront à la vente leurs fruits et légumes, leurs volailles, viandes, pains… L’occasion de faire vivre l’agriculture locale, de rencontrer des professionnels passionnés et de faire le plein d’aliments de saison ! L’entrée est libre et gratuite, dans le respect des gestes barrières.

Le marché fermier du Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (Civam) est de retour, dimanche 14 mars.

