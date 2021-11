Marché du Chocolat de Santenay Santenay, 5 décembre 2021, Santenay.

Marché du Chocolat de Santenay Salle des Fêtes Rue du Rognier Santenay

2021-12-05 – 2021-12-05 Salle des Fêtes Rue du Rognier

Santenay Côte-d’Or Santenay

Chaque année, le premier dimanche de décembre, le Marché du Chocolat organisé par l’Agence de Tourisme de Santenay vous propose dégustation et vente de chocolats par des maîtres chocolatiers de la région et autres variations autour du thème. L’entrée est de 1€ par adulte et gratuite pour les moins de 12 ans. Le ticket permet de participer à un tirage au sort, de nombreux lots sont à gagner tout au long de la journée. Boissons chaudes et crêpes. Pour les enfants, un atelier de fabrication de truffes en chocolat.

tourisme@ville-de-santenay.fr +33 3 80 20 63 15

Salle des Fêtes Rue du Rognier Santenay

