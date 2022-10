Rencontre de l’association sur le marché de Loos Marché du centre-ville Loos Catégories d’évènement: Loos

Rencontre de l’association sur le marché de Loos Marché du centre-ville, 23 octobre 2022, Loos. Rencontre de l’association sur le marché de Loos Dimanche 23 octobre, 09h00 Marché du centre-ville Présentation de l’association Marché du centre-ville place winston churchill, loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France Le Dimanche 23 Octobre 2022 nous vennons à votre rencontre sur le marché de Loos, Place Churchill, de 9h à 12h.

Nous vous présenterons l’association et un échantillon de nos réalisations.

Nous pourrons également enregistrer des adhésions (avec petit cadeau pour les premières demandes).

N’hésitez à nous aider en nous faisant don à cette occasion de fournitures et matériels de couture et textile, voire une machine à coudre (même à réparer) qui traînerait dans un grenier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T09:00:00+02:00

2022-10-23T12:00:00+02:00 Vous aimez la couture ? Donnez du sens à votre passion ! Aidez l’association « Et Pourquoi Pas Moi ?» à concevoir des vêtements adaptés pour les personnes en situation de handicap tout en perfectionnant votre pratique de la couture !

