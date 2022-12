Marché du Canal Couvert de Mulhouse Mulhouse Mulhouse Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Mulhouse Ce marché vous fait découvrir les spécialités régionales, les produits de saison dans une atmosphère conviviale et cosmopolite… Plus de 300 commerçants (alimentaires et non-alimentaires) proposent une très grande diversité de produits, du terroir alsacien bien sûr mais aussi du monde entier. Venez faire le tour du monde en flânant dans le plus grand marché du Nord Est de la France ! Restauration et snack assuré.

